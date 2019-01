L'estate 2019 sarà quella di un grande giro di mercato che riguarderà numerosi attaccanti. Tanti sono infatti i club che sono alla ricerca di una punta centrale o di un esterno di fantasia da inserire nel proprio organico. Fra questi c'è anche il Liverpool, che rischia di perdere Momo Salah, corteggiatissimo, ed è pronto a investire e non poco sul mercato per sostituirlo.



SCOUT AL SAN PAOLO PER NAPOLI-LAZIO - I Reds sono abituati a guardare al campionato italiano alla ricerca di occasioni e come confermato dalla stampa inglese nella serata di domenica, al San Paolo osservatori agli ordini di Jurgen Klopp saranno presenti per visionare due giocatori nel mirino del Liverpool.



COPPIA GOL - Da tempo sul taccuino degli scout del club c'è la stella del Napoli, Lorenzo Insigne, che per caratteristiche si inserirebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Klopp. La lente di ingrandimento dei Reds si sta però spostanto anche su un altro obiettivo. Si tratta del bomber della Lazio, Ciro Immobile (che tra l'altro è gradito anche ad Ancelotti in vista della prossima estate) prima punta atipica, rapida e abile a sfruttare gli spazi aperti davanti a sè. Occhi aperti per una grande sfida tutta italiana. Il Liverpool è pronta a far di nuovo spesa in Italia.