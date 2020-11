Gym

Dressing room

Hydrotherapy complex

Full-size sports hall



Enjoy our special first-look tour of the new @AXA Training Centre with @Alex_OxChambo... pic.twitter.com/uyIa0BcobY — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

. I Reds lasceranno Melwood dopo 70 anni per trasferirsi nel nuovissimo AXA Training Center, di 9.200 metri quadrati, che vanta tre campi a grandezza naturale, aree per portieri e riscaldamento e strutture interne tra cui due palestre, un palazzetto dello sport, piscina, complesso di idroterapia e suite specializzate per la riabilitazione sportiva.