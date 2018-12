Clamorose le dichiarazioni dell'ex calciatore El Hadji Diouf, da molti considerato il più forte giocatore del Senegal, che ha girato tante squadre di premier, facendo la fortuna di molte di esse. Tra queste non c'è di certo il Liverpool che nella stagione 2002 l'acquistò per ovviare alle partenze di Fowler, Anelka e soprattutto Owen. Ma se nei due anni precedenti fu nominato calciatore africano dell'anno, al Liverpool segna solo tre goal in 55 partite. Un disastro.



Se non bastasse questo a portare i tifosi Reds a non amare Diouf, ci pensa lui stesso con delle recenti dichiarazioni, riportate dal The Sun questa mattina, dove l'ex attaccante senegalese non solo ammette che fu un errore andare al Liverpool, ma anche che avrebbe desiderato maggiormente giocare nel Manchester United piuttosto che firmare per i Reds, in quel di Anfield.