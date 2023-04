Non è una novità che il Liverpool stia cercando dei centrocampisti in vista della prossima stagione. Tra i più caldi ci sono i nomi di Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Jude Bellingham e molti altri. Secondo TeamTalk, l'ultima idea per il centrocampo dei Reds è Khephren Thuram. Il figlio di Lilian e fratello di Marcus, ha letteralmente stregato Jurgen Klopp. Il Nizza ha dichiarato che il prezzo di partenza per il francese è di 44 milioni di sterline, ma con i bonus si può arrivare a 52 milioni di sterline.