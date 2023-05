Il Liverpool deve rinnovare la propria rosa in vista della prossima stagione. In particolare, vuole dare nuova linfa al reparto offensivo. Firmino è prossimo a partire e con Momo Salah ormai 30enne, i Reds devono iniziare a pensare al futuro. Secondo quanto riportato da TeamTalk, uno dei profili che piace maggiormente a Jurgen Klopp è quello di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina, appena ritornato a giocare dopo due anni turbolenti per l'infortunio al ginocchio, è un'ala capace di unire gol e assist come pochi. L'incognita rimane sempre la tenuta fisica. La Juventus, visti gli ultimi due anni del calciatore, valuta il suo cartellino circa 34 milioni di sterline.