Il Liverpool sta cercando di rinnovare specialmente il centrocampo. Però, anche il reparto difensivo ha bisogno di qualche accorgimento. Il futuro di Joel Matip, Nat Phillips e Rhys Williams non è ancora stabilito, ma fanno parte della lista dei giocatori in uscita. Con Virgil Van Dijk che avanza di età, il ruolo del difensore centrale diventa una priorità.



IL NUOVO VIRGIL - Come riportato da TeamTalk, i Reds hanno messo gli occhi su Antonio Silva del Benfica. Nonostante i suoi diciannove anni, il portoghese è ormai il perno della difesa delle Aquile. Jan Vertonghen, attuale difensore dell'Anderlecht e suo ex compagno di squadra, ha detto che il giovane può diventare una leggenda. La sua clausola rescissoria è di 88 milioni di sterline e su di lui non c'è solo il club inglese, ma anche la Juve e il Napoli.