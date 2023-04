James Milner è nel suo ultimo anno di contratto con il Liverpool, esattamente come Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Arthur. Il vice capitano dei Reds, tra il quartetto citato, è quello con più speranze di restare. Nonostante i suoi 37 anni, l'inglese è ancora un importante uomo squadra e Jurgen Klopp spinge per far si che possa far parte della rosa ancora per la prossima stagione. Però, la società non ha pronto nessun rinnovo di contratto per lui e valutano gli eventuali scenari di mercato. Come riporta The Athletic, il centrocampista è nel mirino del Brighton e potrebbe seguire le orme di Adam Lallana che nel 2020 ha lasciato Anfield per i Penguins.