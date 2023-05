Il Liverpool cerca di ricostruire la rosa per la prossima stagione dopo una stagione in cui le cose non sono andate come previsto. Jurgen Klopp è molto interessato all'acquisto di un centrocampista. Dopo l'affare Jude Bellingham che sembra esser definitivamente sfumato, l'allenatore tedesco ha individuato l'alternativa. Secondo quanto riporta Fichajes.net, Bruno Guimaraes è il nome in pole position. Il giocatore del Newcastle è una delle rivelazioni della Premier League: 3 gol e 5 assist. Il brasiliano è uno dei tasselli fondamentali della formazione di Howe, difatti per il nativo di Rio de Janeiro il prezzo si aggira sui 100 milioni di euro.