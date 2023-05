Il Liverpool, si sa, è alla ricerca di un centrocampista di livello in vista della prossima stagione. L'idea Bellingham ormai difficile, a portato a virare l'attenzione su Gravenberch del Bayern Monaco oppure Nicolo Barella dell'Inter. L'ultimo profilo emerso è quello di Fofana. Il giocatore del Monaco ha un contratto in scadenza il prossimo anno e il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre, i Reds sono interessati a rafforzare anche il loro reparto difensivo. Uno dei centrali messi sotto stretta osservazione è Fikayo Tomori del Milan. Come riportato da 90Min, l'inglese ex Chelsea è il principale erede di Matip, ormai in partenza. Il suo cartellino vale circa 50 milioni, che sommati a quelli per Fofana, il Liverpool è pronta ad un doppio colpo da 100 milioni di euro.