Le voci di mercato su Virgil van Dijk che lo vedono in ottica Barcellona o Real Madrid non si placano, ma il Liverpool non vuole privarsi di una delle sue colonne portanti. Infatti secondo quanto riportato dal Mirror, i reds sono pronti a blindare il difensore olandese offrendogli un rinnovo con aumento dell'ingaggio, pari a 230.000 euro a settimana.