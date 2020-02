In Premier League è corsa a quattro per Adam Lallana: secondo quanto riportato dal Telegraph, sul centrocampista sarebbero piombati ben quattro club inglesi, ovvero Arsenal, Totthenam, West Ham e Leicester. Attualmente in vantaggio sull’inglese ci sarebbero proprio le Foxes di coach Brendan Rodgers, che ha già allenato il 31enne quando sedeva sulla panchina dei Reds.