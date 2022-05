Liverpool-Real Madrid inizia alle 21, anzi no: il fischio d'inizio della finale di Champions League slitta di almeno un quarto d'ora. Come riferito da Sport Mediaset, molti tifosi dei Reds non sono ancora entrati allo Stade de France per problemi logistici e per questo l'organizzazione ha deciso di rinviare la partenza della cerimonia e della partita. Attese ulteriori comunicazioni.