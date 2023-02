Il Liverpool intende fare una piccola rivoluzione per la prossima stagione. Jürgen Klopp ha detto che hanno bisogno di fare 3-4 aggiunte importanti per assemblare una squadra di alto livello e tornare a competere per tutti i titoli. I nomi più caldi sono principalmente centrocampisti: Jude Bellingham del Borussia Dortmund, Matheus Nunes del Wolverhampton, Sofyan Amrabat della Fiorentina e Moisés Caicedo del Brighton e Hove Albion.



LA FORMAZIONE - L’undici del futuro dei Reds sarebbe, ovviamente, un 4-3-3 composto da: Allison in porta, Van Dijk e Konatè difensori centrali, Alexander- Arnold terzino destro e Robertson sulla corsia di sinistra. Per il centrocampo: Caicedo, Amrabat e Bellingham. L’attacco è lo stesso della stagione in corso: Nunez, Salah e Diaz.