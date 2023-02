Il Liverpool sta lavorando per pianificare la propria squadra in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di essere ancora una volta una delle migliori squadre della Premier League. Dopo la sconfitta in Champions per mano del Real Madrid, Jurgen Klopp ha dichiarato di volere attuare grandi cambiamenti, cedendo anche pedine importanti. Secondo Football Insider, i Reds sarebbero disposti a far partire Mohamed Salah. Sempre il tabloid inglese, ha riportato che per la star egiziana si sarebbe già mosso il PSG, mettendo sul tavolo 80 milioni di euro.