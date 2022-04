Il Liverpool continua a lavorare per il rinnovo di Momo Salah, che nel corso di un'intervista a FourFour Two ha parlato così: "Ho ancora un anno di contratto, per il rinnovo non conta solo l'aspetto economico; i tifosi sanno cosa voglio. Ancora non so cosa succederà, se vogliono che me ne vada p chiaro che le cose cambieranno. Per ora sono concentrato solo sul campo e a finire la stagione nel migliore dei modi".