Uno dei temi caldi in casa Liverpool riguarda il rinnovo di Mohamed Salah, il cui contratto scadrà tra un anno e non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. In un'intervista al Sun, l'egiziano è tornato sull'argomento: "Non posso dire nulla, ho già detto cosa voglio ma ora non posso entrare nei dettagli perché è una situazione molto delicata".