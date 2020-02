Ai microfoni di BonusCodeBets è intervenuto John Barnes, ex centrocampista che ha vestito la maglia del Liverpool per dieci stagioni, dal 1987 al 1997. A proposito della sua ex squadra, ha espresso la sua sfiducia riguardo la possibilità di chiudere la stagione da imbattuti per la formazione di Klopp: “Non credo che vinceranno tutte le partite da qui alla fine, ma finiranno con una sconfitta. Il loro obiettivo comunque non è l’imbattibilità, ma la vittoria della Premier League, che in ogni caso arriverà".