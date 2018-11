L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League che vedrà i Reds affrontare la Stella Rossa a Belgrado. Un annuncio particolare perchè include un escluso eccellente: Xherdan Shaqiri.



PAGA L'ESULTANZA MONDIALE - Già negli ultimi giorni, su molti social network e forum dedicati ai tifosi serbi, il nome di Shaqiri con tanto di minacce era diventato di tendenza. L'accoglienza che gli sarebbe stata riservata sarebbe stata durissima. Il motivo? Durante il Mondiale di Russia, con la maglia della Svizzera, Shaqiri esultò mimando l'aquila a due teste simbolo dell'Albania rivendicando le sue origini Kosovare proprio contro la Serbia riaccendendo le tensioni internazionali fra gli stati e le popolazioni del luogo.



LA MOTIVAZIONE - Parlando al sito ufficiale del club il manager Jurgen Klopp ha confermato che l'esclusione è per ragioni di sicurezza sua e del Liverpool: "Abbiamo ascoltato e letto anche noi le speculazioni sul tipo di accoglienza che Shaq potrebbe ricevere. Noi siamo il Liverpool e non abbiamo alcun messaggio politico da trasmettere. Noi vogliamo andare lì e concentrarci al 100% solo sul calcio e non pensare a nient'altro. Shaqiri accetta e comprende. È un giocatore che amiamo e giocherà per noi molte partite, ma non martedì".