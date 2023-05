Il centrocampista del Newcastle, Bruno Guimaraes, attira l'interesse del Liverpool. I Reds hanno bisogno di rinnovare il proprio centrocampo quest'estate e si preparano a battere il record del trasferimento più costoso con un'offerta da 115 milioni di euro per lui. Il Newcastle, da parte sua, dovrà fare follie se vuole che il giocatore rimanga nel club, con altre squadre come Barcellona e PSG che mostrano interesse per lui. Lo scrive As.