Il Liverpool pensa all’ipotesi piattaforme di criptovalute per il nuovo sponsor di maglia. Come riportato da The Athletic, il club inglese è infatti in trattative per un nuovo accordo di sponsorizzazione della maglia, considerando che il contratto da 40 milioni di sterline all’anno con Standard Chartered scadrà a maggio 2023. Molte squadre della Premier League inglese hanno firmato accordi con società di criptovalute negli ultimi anni, ma il Liverpool sarebbe il primo top club nel campionato inglese.

I colloqui continuano con il Liverpool che spera di finalizzare, entro i prossimi due mesi, un accordo per poter incassare più di 70 milioni di sterline in due stagioni.