Una stagione deludente e un’estate collegato alle frequenze di radio mercato. È quello che il 2022/23 ha regalato aUn tempo uno dei centrocampisti più forti e belli da vedere, ora il figlio diè una sorta di. I Reds hanno deciso di rifarsi il centrocampo, scegliendoper ripartire dopo una stagione che ha visto gli uomini difallire anche l’accesso alla prossima Champions League.Entrando nell’Thiago è a un bivio: scommettere ancora sul suo indiscutibile talento – anche a 32 anni – o accettare una nuova sfida?- Per uno che nella sua carriera da professionista ha giocato solo conla scelta della propria quarta squadra non dovrà essere facile. Le offerte gli arrivano, tutti sanno che giàLui però continua a rifiutarle. Per ora si sono fatte sotto soprattutto squadre dell’e, come riporta The Athletic, sono state tutte rispedite al mittente, nonostante fossero proposte molto ricche. L’ultimo a tentarci è statoche lo avrebbe voluto con sé, invano.per giocarsi ancora le sue chances ma vuole anche che il club gli dica chiaramente cosa ha intenzione di fare con lui e quanto spazio gli concederà prima di valutare il suo futuro. Nuovi rilanci potrebbero farlo traballare, così come inserimenti di nuove squadre.d’altronde un centrocampista del genere, uno da 36 trofei conquistati in carriera, fa gola e ancor di più a prezzo di saldo. Quello che invece risulta essere un intoppo è il suo stipendio., troppo, per esempio, per i club italiani che potrebbero offrirgli un ritorno alle origini.- La sua stagione, come quella del Liverpool, è stata decisamente sottotono.. Un infortunio all’lo ha messo ko a febbraio e, dopo il rientro ad aprile, una ricaduta ne ha sancito la fine dell’annata con almeno un paio di mesi d’anticipo. Non è di certo la prima volta però che il fisico tradisce Thiago Alcantara.normale che il club ora possa pensare di. Thiago chiede chiarezza e titolarità, Klopp ha avviato una fase di rinnovamento (sono andati via in mezzo anche Milner e Keita) e gli vorrebbe consegnare il compito di mentore e facilitatore per i nuovi arrivi in mediana. La palla passa di nuovo allo spagnolo: di solito sa cosa farne, ora saprà anche se rispedirla a Liverpool o più ad Est.