In attesa di farlo in qualche coppa europea, il Torino il prossimo 7 agosto tornerà a calcare il suolo inglese: nel prestigioso scenario di Anfield la squadra allenata da Walter Mazzarri affronterà in amichevole il Liverpool.



Una partita prestigiosa, dall'enorme fascino, che chiuderà la preparazione estiva. Dopo la trasferta in casa del Liverpool il Torino, infatti, sarà impegnato nella prima partita ufficiale della stagione 2018/2019: il match nel terzo turno di Coppa Italia.