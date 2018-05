Attraverso i propri canali social, il Monaco ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo economico col Liverpool per la cessione del centrocampista brasiliano classe 1993 Fabinho, che ha giocato con la formazione del Principato dall'estate del 2013 collezionando 232 partite e contribuendo alla vittoria della Ligue 1 nella passata stagione. I Reds, dopo aver bloccato già la scorsa estate Naby Keita dell'RB Lipsia, provano così a lasciarsi alle spalle la grande delusione per la sconfitta in finale di Champions League per mano del Real Madrid e individuano il sostituto del partente Emre Can, prossimo all'ufficialità con la Juventus. Il costo dell'operazione Fabinho dovrebbe superare i 50 milioni di euro più bonus.





L’AS Monaco annonce un accord avec Liverpool en vue du transfert de Fabinho à compter du 1er juillet 2018 !



L'ensemble du club souhaite le meilleur pour la suite à "Fabi" sous ses prochaines couleurs de @LFC. Nous ne t’oublierons jamais !#MerciFabinhopic.twitter.com/o3uNhzSHbC — AS Monaco