L'idea del Liverpool è quella di riformare completamente la squadra. Klopp è il suo staff si stanno muovendo sul mercato per rinnovare la rosa e tornare ad essere competitivi in ogni scenario. Secondo quanto riportato dal Sun, il nome nuovo che si è aggiunto alla lista delle cessioni è quello di Calvin Ramsay. Il terzino destro scozzese non ha avuto spazio nelle rotazioni dei Reds e l'allenatore pensa che un prestito in Championship, la lega minore rispetto alla Premier, potrebbe essere la scelta migliore.