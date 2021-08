Stando a quanto riportato dal Liverpool Echo, Neco Williams potrebbe restare ad Anfield. Il Liverpool infatti era disposto a lasciarlo partire per circa 10 milioni di sterline, ma la mancanza di offerte ha fatto si che il giocatore restasse agli ordini di Klopp come vice Alexander-Arnold, permettendo così al club di risparmiare i soldi per l'acquisto di un eventuale sostituto.