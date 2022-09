Andy Robertson è una colonna del Liverpool. Il terzino sinistro scozzese si è affermato come uno dei migliori al mondo con il club di Klopp ma non ha mai nascosto il suo amore per il Celtic. Ai microfoni di Daily Record, ha ammesso che sogna ancora di giocare per i biancoverdi e che succederà prima di quanto ci si possa aspettare. "Non voglio tornare a casa quando avrò 34 o 35 anni e non riuscirò neanche a muovermi", ha detto.