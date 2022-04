Cristiano Ronaldo non è a Liverpool questa sera per la gara tra i Reds e il suo Manchester United. La causa è ovviamente da ricercare nel grave lutto che ha colpito la famiglia del portoghese con la perdita del neonato figlio della compagna Georgina Rodriguez.



ABBRACCIO - I tifosi dei Reds, scossi come tutti dalla terribile notizia, pur non vedendo Ronaldo sul campo, hanno deciso comunque di stargli vicino, a modo loro: al minuto 7 è scattato il coro 'You'll Never Walk Alone' (il canto distintivo della tifoseria) ad accompagnare un grande applauso che ha unito tutto lo stadio in una marea rossa (Reds e Red Devils) in segno di condoglianze all'alieno che oggi è più umano che mai. Giova ricordare che Liverpool e United sono due squadre fortemente rivali, e che tale rivalità, di fronte a drammi come questo, vengano messe immediatamente da parte.