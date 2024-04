Liverpool, Van Dijk suona la carica: 'Se non ci credi, inutile giocare. Andremo per segnare 4 gol'

29 minuti fa



Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato a TNT Sports dopo il ko per 3-0 contro l'Atalanta: "Siamo a metà partita e siamo sotto di tre reti. Non è una bella situazione ed è stata una serata difficile da digerire. Troppi errori individuali su cui siamo stati puniti. Questo dà un sapore amaro e fa male. Non perdevamo qua da tanto tempo, grande merito a loro. Siamo stati molli soprattutto nel possesso, potevamo segnare uno o due gol ma non ci siamo riusciti".



L'altra volta avete vinto 5-0 a Bergamo...

"Se non ci credi è inutile andare in Italia. Ovviamente ci siamo complicati la vita, ma ora pensiamo al Crystal Palace e poi vedremo. Dobbiamo tirarci su e l'unico modo è vincere nel fine settimana. Serve che tutti cambino rapidamente mentalità, poi ci concentreremo nel segnare almeno 4 gol in casa loro".