Fresco di salvezza in Serie B e di rinnovo di contratto col Livorno, l'allenatore Roberto Breda ha parlato del futuro del club al canale tv TeleCentro: "Vogliamo iniziare a lavorare sul mercato da subito: il primo obiettivo è confermare gran parte della rosa, poi gli innesti per completarla. Con la famiglia Spinelli mi sono sentito spesso in questi giorni e siamo d’accordo sulla programmazione. Il direttore sportivo Facci ha tutta la mia stima, sarei contento se rimanesse, purtroppo non c’è accordo con la proprietà, ho parlato con lui e con Spinelli per cercare di trovare una conciliazione."