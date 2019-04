Livorno-Cremonese 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 25' Castrovilli (C), 52' Croce (C), 77' Luci (L), 91' Croce (C).



Livorno (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Gasbarro; Fazzi (45' Valiani), Luci, Rocca (58' Salzano), Porcino; Diamanti; Murilo (65' Gori), Raicevic. All. Breda.



Cremonese (4-4-2): Agazzi; Caracciolo, Del Fabbro, Terranova, Mogos; Croce, Arini, Castrovilli (71' Soddimo), Renzetti; Piccolo (80' Carretta), Montalto (67' Strizzolo). All. Rastelli.



Arbitro: Illuzzo di Molfetta.



Ammoniti: 48' Gasbarro (L), 51' Castrovilli (C), 58' Arini (C), 62' Diamanti (L), 72' Soddimo (C), 90' Strizzolo.



Foto: Facebook