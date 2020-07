Una serata da ricordare per il classe 2000 Matteo Pallecchi,attaccante esterno del Livorno che contro lo Spezia giocherà la prima partita da titolare in Serie B. Novanta minuti totali nelle altre sei presenze prima di oggi, tutte da subentrato. Sono dieci, invece, i gol segnati in Primavera tra campionato e coppa in dodici partite.