Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Rosettano Navarra, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza legale della società A.S. Livorno Calcio per aver - con riferimento alle operazioni di tesseramento effettuate nella corrente stagione sportiva relativamente ai calciatori Andrea Bussaglia, Andrea Gemignani, Andrea Mazzarani, Redi Kesa e Andrea Maestrelli e stante la circostanza che l’ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la stagione sportiva 2020/2021 comprensivi dei suindicati tesseramenti ammonta ad € 2.085.053,33 con relativo superamento del massimale di € 1.000.000,00 - omesso di depositare presso la Lega Pro in ragione dell’avvenuto superamento dell’anzidetto massimale idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00 da fornire attraverso fideiussione a prima richiesta, in tal modo determinando la mancata esecutività dei menzionati contratti e conseguente caducazione del deposito degli stessi. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta.