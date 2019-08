Inizia a prendere forma la nuova Fiorentina di Montella, impegnata nella prima gara amichevole dopo le fatiche di ICC ed i primi innesti. La squadra viola, infatti, inizia la gara con Kevin Prince Boateng subito titolare ed al centro dell' attacco, mentre Pol Lirola, arrivato dopo il ghanese inizia dalla panchina.



PRIMO TEMPO- La squadra di Montella inizia a provare il 4-3-3, che probabilmente sarà il modulo che più spesso userà la prossima stagione, e si vede subito come il regista difensivo tanto decantato sarà German Pezzella. Sono per lui, infatti, tutti i palloni che Dragowski gioca bassi, costruendo dalla difesa. Federico Chiesa si conferma il giocatore più importante della rosa, e al 15', dopo una splendida azione in solitaria, regala un pallone a Sottil, che risponde nuovamente presente ed insacca. Poco altro da raccontare di una prima frazione che ha mostrato le fragilità della squadra viola, che necessita ancora di rinforzi di livello.



SECONDO TEMPO- La seconda frazione prosegue sulla falsa riga dei primi 45 minuti, con gli attaccanti della Fiorentina che si rendono protagonisti di buone azioni, e il centrocampo che traballa. La squadra viola trova il gol con Chiesa, che si vede però annullare la marcatura per posizione di fuorigioco. Bella presentazione di Lirola, che alla prima uscita in maglia viola comunque ben figura, iniziando ad inserirsi nei meccanismi viola. Serve comunque ancora tempo alla squadra di Montella per entrare a regime da campionato.