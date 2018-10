I tifosi del Livorno stanno con Cristiano Lucarelli. Questo il messaggio rilasciato da alcuni esponenti del tifo orobico a Il Tirreno: "Cristiano Lucarelli tutta la vita perché siamo all’inizio della stagione ed ha avuto tanti problemi. Anzi, va sostenuto. Il gioco lo vedo ancora in fase embrionale. Credo che ci sia il tempo per rimediare. In fase di mercato si poteva fare qualcosa di più, specialmente davanti" le parole di Ilario Spagnoli. Gli fa eco Valerio Iannazzo: "Non tocchiamo Lucarelli. Ma a gennaio si deve pensare a rinforzare gli ormeggi a centrocampo, sperando di cominciare a muovere la classifica ed essere in una posizione facilmente rimediabile...".