LIVORNO-PISA 1-0, IL TABELLINO



Livorno (3-4-1-2): Zima; Boben, Gonnelli, Bogdan; Porcino, Luci, Agazzi, Del Prato; Marras (54' Rocca); Raicevic (81' Murilo), Braken (57' Gasbarro). All. Breda



Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Meroni (64' Birindelli); Verna, Gucher, Marin (60' Di Quinzio); Siega; Marconi, Masucci (74' Moscardelli). All. D'Angelo



Reti: 16' Benedetti (P) aut.



Ammoniti: Boben (L), Bogdan (L), Aya (P), Raicevic (L), Benedetti (P)



Note: arbitro Juan Luca Sacchi; angoli 3-4 (2-2); recupero 0' e 5'; espulso Boben (L) al 55' per doppia ammonizione; espulso al 65' Birindelli (P) con rosso diretto