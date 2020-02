Doveva essere rapido il passaggio di quote del Livorno, invece serve pazienza secondo la Gazzetta dello Sport. La CS Group di Majd Yousif, che aveva incontrato Spinelli, ha confermato la volontà di acquistare la società. "E’ iniziata la due diligence – spiega la CS Group – e tale approfondimento richiede lavoro e tempo e non può risolversi in pochi giorni. Siamo solo all’inizio di un percorso. Confermiamo il nostro impegno e la collaborazione con Spinelli per giungere a un accordo che ci auguriamo possa risolversi in tempi brevi".



Da parte di Aldo Spinelli arriva la conferma della volontà di cedere "a un gruppo di persone serie che hanno il diritto-dovere di analizzare i bilanci. Da parte nostra c’è la massima disponibilità", ha detto il presidente.