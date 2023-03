La scomparsa di Gianmarco Calleri questa mattia ha commosso tutto il mondo Lazio. Il ricordo dell'ex Presidente, che prese il club in Serie B a metà anni '80 e lo riportò definitivamente in A, è forte nei cuori di tutti i tifosi e anche in quello dell'attuale società. Questo il comunicato ufficiale diffuso in mattinata:



"Il presidente Claudio Lotito e tutta la Società Sportiva Lazio piangono la scomparsa di Gianmarco Calleri, ex calciatore e Presidente biancoceleste dal 1986 al 1992. Durante la sua prima stagione, condusse i biancocelesti a una leggendaria salvezza, evitando la retrocessione in Serie C nonostante i 9 punti di penalizzazione. L'anno successivo riportò il club in Serie A e lo risanò a livello economico, regalandogli una presenza stabile nella massima serie, grazie anche agli acquisti di calciatori rimasti nel cuore dei tifosi biancocelesti come Ruben Sosa, Riedle, Doll e Gascoigne. Prima di vendere la Lazio a Sergio Cragnotti, Calleri acquistò anche i terreni sui quali sarebbe poi nato il Centro sportivo di Formello, casa del club capitolino dal 1997".