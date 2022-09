Fernando Llorente si offre gratis al Real Madrid come vice Benzema. Tra il serio e il faceto, l'ex attaccante di Athletic Bilbao, Juventus e Napoli racconta a Cadena Ser: "Gratis al Real come secondo di Karim? Certamente! Non sono mai stato vicino a giocare per i blancos, perché avevo un contratto con l'Athletic e non abbiamo voluto separarci. Quando ho avuto l'opportunità, la Juventus è stata più rapida. Mi sarebbe piaciuto vestirmi di blanco. In questo momento il Real Madrid è la migliore squadra del mondo e quello che stanno facendo in Champions League è incredibile. Ogni volta vanno lontano e sono capaci di vincerla. Ritiro? Non so cosa accadrà in futuro. Voglio continuare, anche se sono a piedi da tre mesi".