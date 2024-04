Llorente: 'Grazie a tutti i tifosi dell'Udinese, avete mostrato grande rispetto'

38 minuti fa



Diego Llorente, tramite un post su Twitter, ha mostrato la sua gratitudine nei confronti del Friuli, caricando anche la Roma e i romanisti in vista del Leverkusen e della lotta Champions: "Sono stati pochi minuti ma molto importanti. Una grande vittoria per continuare a lottare per il nostro obiettivo! Ringrazio il Friuli e l'Udinese per il rispetto e la comprensione che hanno dimostrato in ogni momento". Il riferimento è al comportamento dei tifosi per la sospensione della partita in seguito al malore di Ndicka,