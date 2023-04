Diego Llorente si è innamorato della Roma. E vuole restare. Quello che filtra da Trigoria, è che il difensore arrivato a gennaio dal Leeds vorrebbe rimanere in giallorosso. La società valuterà il lavoro del ragazzo in questi ultimi mesi di prestito, cercando poi eventualmente uno sconto dal club inglese rispetto ai 18 milioni precedentemente stabiliti per il diritto di riscatto.