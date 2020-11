Corteggiato in estate, ma ancora al Napoli. Fernando Llorente è fuori dai piani del club partenopeo e vuole scegliere con calma la prossima destinazione. Cercato da Genoa e Benevento, sondato da Inter e Athletic Bilbao, il gigante Navarro è rimasto in Campania, in attesa del mercato di gennaio e dell'offerta giusta. Che può arrivare dall'Italia. Il suo futuro ce lo spiega Fabrizio Romano con la sua indiscrezione.