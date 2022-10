L'ex attaccante spagnolo di Juventus e Napoli, Fernando Llorente ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non sono sorpreso di vedere Milik a Torino, se ne parlava già quando eravamo insieme a Napoli. Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in cui Milik e io ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli dissi: 'La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo'. Sono contento di vederlo felice e in forma. I bianconeri gli hanno restituito il sorriso e lui sta ripagando con i gol. Arek è un attaccante completo. È forte di testa, ha un gran sinistro e sa giocare a calcio".