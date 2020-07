Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi? Ecco, il gioco gratuito che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno daper aggiudicarsi il montepremi.. I sardi non mollano il sogno Europa League e cercano il colpaccio contro la squadra più in forma della Serie A che sfrutta il campionato per blindare il piazzamento Champions League, in attesa di giocarsi senza paura la coppa dalle grandi orecchie ad agosto: nove le partite senza sconfitta per la corazzata di Gasperini, un pareggio e otto vittorie di cui sette consecutive e in striscia aperta. Serve un'impresa a Zenga e allora i rossoblù si affidano a un leader carismatico come, almeno fino a fine stagione:. E sempre parlando di nerazzurro:, trascinato dall'esuberanza dei suoi giovani gioielli: da, vicino alla Lazio che ha superato Inter e Juve, a, che tornerà all'Atalanta ma ha il Milan tentato dalla possibilità di riprenderlo a metà prezzo. Di tutt'altro umore il Brescia, ora ultimo solitario a 18 punti e con una retrocessione sempre più inesorabile, tormentato anche dal caso Balotelli. Anche per le Rondinelle si parla già di mercato, ma in uscita perché i pezzi pregiati sono destinati a cambiare aria con la Serie B., ma soprattutto, è l'obiettivo numero uno in mezzo al campo per Marotta e Suning, che lo ha già 'annunciato' prima dell'ultima sfida di San Siro tra i nerazzurri e il Brescia.. Le due sconfitte consecutive contro Inter e Verona ha raffreddato ma non spento le ambizioni europee di D'Aversa, che si affida alla straripante condizione diper ritrovare un successo che al Tardini manca dalla 21esima giornata contro l'Udinese (quattro sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe).e l'ultima sconfitta interna con il Sassuolo (la seconda consecutiva) ha riacceso lo spettro di restare invischiati nella lotta salvezza e mandato su tutte le furie il presidente Commisso e la piazza. E ora arriva...