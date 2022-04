Pietro Lo Monaco, ex direttore del Palermo, parla di Dybala a Tmw Radio: “Una rosa fatta di giocatori importanti è condizione imprescindibile per certi obiettivi. Perdere Dybala è un peccato, ma i contratti a scadenza vanno gestiti per tempo. Mi viene da ridere pensando a questioni di bilancio: ci sono tanti giocatori inutili, presi e poco utilizzati, che però costano tanto. Alla luce dell’acquisto di Vlahovic, sarei stato curioso di vederci insieme un Dybala che ha risolto i suoi problemi”.