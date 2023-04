Lo sceicco qatariota Jassim bin Hamad al Thani è in corsa per diventare il nuovo proprietario del Manchester United. Stando a quanto ripotano i media inglesi, Jassim ha proposto 5 miliardi di sterline per acquisire i Red Devils. In caso di suo arrivo, il Sun scrive che lo sceicco ha già puntato Neymar come primo obiettivo di mercato.