Sergio Gasparin, ex direttore sportivo dell'Udinese, fu il primo a dare fiducia a Juan Cuadrado nel 2009, quando lo acquistò e lo portò in Friuli. TuttoJuve.com lo ha intervistato per parlare della possibilità di vedere il colombiano ancora un altro anno alla Juventus: "Se per me rinnoverà il suo contratto con la Juventus? Per me sì, ho letto che la Juventus gli rinnoverà il contratto per un altro anno a cifre più basse. Sarebbe una grande prova di maturità, non solo per quel che fa in campo ma anche perché in un momento così difficile si renderebbe disponibile a venire incontro al club dal punto di vista economico".