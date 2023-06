, confrontarti con altre realtà, uscire dalla zona di confort e metterti in gioco. Vale nella vita e vale nel calcio., perché una volta in Premier, dovranno confermarsi e spesso non ci riescono.L’Europa League o meglio ancora la Champions, conferiscono, ai partecipanti che si distinguono, il pass per i migliori campionati e per i top club. Un certificato di qualità che ti presenta al mondo, accompagnato da un prezzo di partenza non trattabile.Ne è esempio concreto l’Inter di Simone Inzaghi, finalista Champions che avrebbe meritato di alzare la Coppa per quanto fatto vedere contro il City di Guardiola. Inutile girarsi intorno,, facendosi influenzare di conseguenza. Per esempio, si legge del Manchestervotato come migliore esterno sinistro della competizione. Sarà un caso?(che reputava eccessivi 7 milioni di euro) e rischiava anche di lasciare l’Inter, non sicura del suo valore. Due anni dopo, grazie alle sue qualità e a una Champions da protagonista, accostiamo a lui lo United.L’Inter, l’unica a credere in lui. Il camerunense gioca una Champions da protagonista e oggi c’è chi è disposto a mettere almeno 60 milioni di euro sul piatto.L’Inter aveva venduto bene anche Lukaku e Hakimi, senza arrivare in finale di Champions, ma il primo aveva alle spalle tanti anni e tanti gol di Premier, mentre il secondo era passato dal Real Madrid. Status diverso rispetto a Dimarco e Barella.In soldoni, se Zhang potrà resistere ancora in sella, molto deve anche al cammino europeo della squadra.La Coppa alla fine è finita al City, mache sono stati attratti da quella finale, Paramount + è un esempio. Anzi, con la piattaforma streaming statunitense, la collaborazione potrebbe anche conoscere nuovi sviluppi, visto che potrebbero realizzare contenuti sul mondo Inter.