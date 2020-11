Lo sfogo di. L'ex difensore, tra le altre, di Milan e Inter, è intervenuto su Facebook, riprendendo le parole di Beppe Marotta, che oggi ha lanciato l'allarme sulla situazione economica del mondo del calcio: "Tutto giusto quello che ha detto Marotta abile dirigente e uomo perbene. Il calcio è in default!!, forse non sarebbe la soluzione migliore? Per tutte le squadre sia chiaro...".