Il governo guidato dal Premier Giuseppe Conte ha detto no, e ha chiuso la porta alla richiesta della Serie A di ottenere dei ristori economici in seguito alla chiusura degli stadi e alle misure imposte per il contenimento dell'emergenza Covid-19.



Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’esecutivo non ha intenzione di accordare i 600 milioni di euro richiesti dal massimo campionato italiano come indennità per i mancati ricavi causati dalle misure sanitarie. Il no, inoltre è stato addirittura allargato anche alla richiesta di rimandare il versamento dell’Irpef sugli ingaggi dei giocatori che era l'altra e non secondaria richiesta, dei club di Serie A.