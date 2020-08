Caricamento…

con il suo sfogo a mezzo tv, nel post partita della sfida vinta contro l'Atalante che ha chiuso il campionato e consegnatoil secondo posto in classifica. Un attacco frontale alla società nerazzurra che ha avuto il merito, sicuramente, di. Inevitabili le spaccature sia interne che all'esterno del club fra chi sta con l'allenatore salentino e chi, invece, ritiene folle il gesto fatto,Conte ha denunciato un problema a suo dire importantissimo di mancanza di protezione del gruppo all'esterno, un difetto che in casa Inter era già stato denunciato con meno violenza verbale da Spalletti e che non è stato risolto: ". Ho visto tanta gente salire sul carro, tanta gente non deve salirci. Le palate di 'cacca' le abbiamo prese noi e i calciatori, ognuno ha curato il suo orticello. C'è un'intervista del febbraio 2017 in cui Spalletti denunciava cose gravissime, nel 2020 siamo punto e a capo. Anche il proprietario si vedrà se lo capisce... Io ci metto la faccia fino a un certo punto, ma nessuno è scemo: il parafulmine si fa il primo anno, errare è umano ma perseverare è diabolico"- Usalentino tant'è che oggi, sotto la sede della società a Milan è stato esposto da esponenti della tifoseria organizzata uno striscione che recitava:Un messaggio di stima se vogliamo anche inaspettato per un allenatore che in passato era stato visto come un rivale acerrimo degli ultras anche per il suo passato alla Juventus.dell'allenatore. C'è chi gli imputa di essersispesso in stagione, chi crede che lo sfogo fosse solo una scusa per giustificare l'ennesima sconfitta, chi gli rinfaccia che dadella Serie A dovrebbe saper gestire anche questo genere di pressione e chi, infine, resta nel limbo di chi(NELLA NOSTRA GALLERY ALCUNI ESEMPI).Per questo ciò che rimane sullo sfondo di questa animata vicenda è forse la cosa più importante da tenere in considerazione per il proseguo o meno del progetto tecnico dell'Inter.